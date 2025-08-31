Tiencin’de kritik zirve! Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Çin’in Tiencin şehrinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti. Görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkileri, Gazze’deki soykırım, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve KKTC ile dayanışma konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif’in görüşmesinde ticaret, enerji, savunma sanayisi ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Erdoğan, Türkiye’nin, Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, bu dayanışmayı takdirle karşıladıklarını ifade etti.

“GAZZE’DEKİ SOYKIRIMA KARŞI ORTAK DİRENİŞ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail’in Gazze’de uyguladığı politikaları sert bir dille eleştirdi.

“İsrail, Gazze’de soykırım politikasını genişletmek istiyor. Türkiye olarak Pakistan’la aynı çizgideyiz ve bu soykırıma karşı eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceğiz.” Erdoğan’ın bu sözleri, iki ülkenin Gazze konusunda ortak duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

“SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VAZGEÇİLMEZ”

Erdoğan, Suriye konusunda da net mesajlar verdi. Türkiye’nin, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünü vazgeçilmez bir kırmızı çizgi olarak gördüğünü belirtti.

“Suriye’yi karıştırmaya yönelik her türlü tutum ve eylemin karşısında konumlanıyoruz.” ifadeleriyle Ankara’nın tavrını yineledi.

Görüşmeye Türkiye’den üst düzey bir heyet de katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran toplantıda hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

