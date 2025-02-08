Adalet Bakanı Tunç’tan Gezi Soruşturması açıklaması: “Zaman aşımı işlemez”

Bakan Tunç, Gezi Parkı eylemlerini "Arap Baharı"na benzeterek, 28 Şubat ve 12 Eylül davalarını hatırlattı. "O dönemde hükümete karşı bir darbe kalkışması söz konusuydu. 28 Şubat ve 12 Eylül sanıkları nasıl yıllar sonra yargı önüne çıkarıldıysa, yargının elinde somut deliller olduğu için böyle bir süreç başlatıldı" dedi.

GEZİ SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR MU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK), Gezi Parkı eylemleri sırasında propaganda niteliğinde yayın yapan medya kuruluşlarının tespit edilmesini talep etmişti.

Bu gelişmeye değinen Bakan Tunç, soruşturmanın derinleşebileceği mesajını vererek, "Eylemlere katılan herkes yargılanacak diye bir şey yok. Ancak sonradan ortaya çıkan deliller varsa, savcılığın bu konuda etkin bir soruşturma yürütmesi doğaldır" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SORUŞTURMALAR

Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik açılan soruşturmalar hakkında da konuştu. "Kimse yargıya parmak sallayamaz" diyen Tunç, "Bir Cumhuriyet Başsavcısına ‘çürük zihinli’ dediğinizde, yargı buna sessiz mi kalacak? Sürekli yargıya yönelik hakaret içeren ifadelerle gündemde kalmak bir siyaset yöntemi olmamalı" dedi.

YENİ AÇILIM SÜRECİ GÜNDEMDE Mİ?

Bakan Tunç, DEM Parti’den İmralı ile tekrar görüşme talebi gelmesi durumunda değerlendirme yapılacağını söyledi. Ancak PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının muhatabının devlet değil, terör örgütü olduğunu vurguladı. "Bu açıklamanın ne zaman yapılacağı ya da yapılıp yapılmayacağı tamamen örgütün kendi iç meselesidir. Burada devletin herhangi bir muhataplığı söz konusu değildir" dedi.