Eş zamanlı baskın! Gençleri kullanan suç örgütü yakalandı

18-25 yaş arasındaki gençleri kullanarak sistematik ve örgütlü bir şekilde suç işlediği belirlenen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün çökertilmesi için harekete geçildi.

Yapılan fiziki ve teknik takiplerin ardından yeterli delile ulaşan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Denizli merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara ve Bingöl’de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

19 farklı adrese yapılan aramalarda;

23 ruhsatsız tabanca,

6 pompalı tüfek,

62 fişek,

6136 SKM kapsamında bir bıçak ve bir muşta,

Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Denizli’ye getirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.