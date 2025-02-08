Eş zamanlı baskın! Gençleri kullanan suç örgütü yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, İşyeri Kurşunlama, Nitelikli Yağma, Yasadışı Silah Ticareti ve Nitelikli Dolandırıcılık" gibi ağır suçlara karışan organize bir suç örgütünü tespit etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eş zamanlı baskın! Gençleri kullanan suç örgütü yakalandı
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 18-25 yaş arasındaki gençleri kullanarak sistematik ve örgütlü bir şekilde suç işlediği belirlenen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün çökertilmesi için harekete geçildi.

Yapılan fiziki ve teknik takiplerin ardından yeterli delile ulaşan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Denizli merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara ve Bingöl’de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

19 farklı adrese yapılan aramalarda;

23 ruhsatsız tabanca,
6 pompalı tüfek,
62 fişek,
6136 SKM kapsamında bir bıçak ve bir muşta,
Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Denizli’ye getirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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