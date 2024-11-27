Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin Abdullah Öcalan'la görüşme talebiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme talebine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

DEM Parti'nin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığına başvurduğunun belirtilmesi üzerine Bakan Yılmaz Tunç, tutuklu ve hükümlülerle görüşmelerin kanun ve yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirildiğini belirtti.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la daha önce DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın görüştüğünü anımsatan Yılmaz Tunç, "DEM Parti Eş Genel Başkanı dilekçe verdi, bu dilekçe değerlendiriliyor. Terör suçlusu olduğu için görüşme Adalet Bakanlığının iznine tabi. Dün dilekçe verdiler, bu konuyu değerlendiriyoruz. Makul bir sürede yanıtı verilir." ifadesini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AHMET ÖZER'LE GÖRÜŞME TALEBİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le görüşme için randevu verilmediğini söylediğinin aktarılması üzerine Yılmaz Tunç, milletvekillerinin hükümlü ve tutuklularla cezaevi idaresine bilgi vererek görüşebileceğini, ancak terör suçundan tutuklu ve hükümlülerle görüşmenin Adalet Bakanlığının iznine bağlı olduğunu dile getirdi.

Yılmaz Tunç, bu iznin takdir yetkisi olduğuna dikkati çekerek, "Esenyurt'la ilgili olarak soruşturma başladığı günden itibaren, andan itibaren, sürekli yargıya yönelik, soruşturmayı yürüten savcılara yönelik, dün de Bakanlığımıza, şahsımıza yönelik hakaret içeren cümleler kullanıldı. Her şeyin bir yolu yordamı var. Bu ülke hukuk devleti. Dolayısıyla her şey kanun ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleşir. Öyle bağırarak, çağırarak, hakaret ederek izin istenmez. Dün grupta yaptığı konuşmayı kabul etmek mümkün değil. Burada 'Adalet Bakanlığının imamı', 'FETÖ imamı' vesaire gibi lafları reddediyoruz. 17-25 Aralık sürecinde o FETÖ imamları emniyetteyken onları ziyarete giden bir Genel Başkanın, bunu bize söylemeye hiçbir hakkı yok." dedi.

"Her şeyin bir yolu yordamı var." diyen Yılmaz Tunç, "Hukuk devleti çerçevesi içerisinde, kanun ve yönetmelik çerçevesinde Adalet Bakanlığı da bu takdir yetkisini kullanır. Her gün çıkacaksınız, soruşturmayla ilgili, soruşturmanın gizliliğini de ihlal ederek soruşturmayı yürüten savcılara hakaret içeren, ağza alınmayacak laflar söyleyeceksiniz, en sonunda Adalet Bakanı ile ilgili ağza alınmayacak hakaretler söyleyeceksiniz. Önce kendinize bakın, siyasetinizi düzeltin, hakaret siyasetiyle bir yere varılmaz. İzin istiyorsanız, düzgün bir şekilde izin istersiniz, adam gibi istersiniz. Öyle sağa sola sataşarak, hakaret ederek, Cumhurbaşkanı'mıza hakaret ederek, yargı mensuplarımıza 'Giyotin', 'FETÖ imamı', 'Şudur, budur' diyerek hakaret ederek izin istenmez. Herkes önce kendine baksın, nasıl izin istediğine baksın." ifadelerini kullandı.