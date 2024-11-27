Türkiye'den ateşkesle ilgili açıklama! Memnuniyetle karşılandığı bildirildi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Türkiye'den ateşkesle ilgili açıklama! Memnuniyetle karşılandığı bildirildi
Yayınlanma:

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girdi.

İsrial ile Lübnan arasında ateşkes sağlanmasıyla ilgili Türkiye'den de önemli bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığından ateşkes anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz. İsrail'in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan'da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskı kurulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Lübnan'da iç barışın tesisi için gerekli desteği sunmaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, "Bu vesileyle, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Gazze'de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in saldırgan politikalarına son vermesi gerektiğini hatırlatmak isteriz." denildi.

8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil lübnan ateşkes dışişleri bakanlığı
Günün Manşetleri
Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi'nden Doğu Perinçek'e ziyaret
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
Çin Büyükelçisi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşecek
Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili açıklama
"Teğmenlerin yarın neler yapabileceklerini kim bilebilir?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkesle ilgili açıklama
Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan'la görüşme talebiyle ilgili açıklama
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den ateşkesle ilgili açıklama
MİT'ten PKK/KCK'ya ağır darbe
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı
Belediye Başkanı Aydoğdu İYİ Parti’den istifa etti Belediye Başkanı Aydoğdu İYİ Parti’den istifa etti
Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili açıklama Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili açıklama
MİT'ten PKK/KCK'ya ağır darbe MİT'ten PKK/KCK'ya ağır darbe
Çin Büyükelçisi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşecek Çin Büyükelçisi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşecek