Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar: Terörle mücadele, af tartışmaları ve yargı reformu

Bakan Tunç, terör örgütü elebaşının örgüte silah bırakma çağrısında bulunduğunu belirterek, bu çağrının herhangi bir şart içermediğini vurguladı. Tunç, “Silah bırakılmazsa terörle mücadele devam eder. Devletin terörle mücadeleden vazgeçmesi söz konusu olamaz” dedi.

Tunç, Van’daki iftar programında vatandaşların artık terör istemediklerini dile getirdiğini belirterek, “Demokratik siyaset kanalları açık. Eğer çağrının muhatabı olumlu yanıt verirse Türkiye’de terör sonlandırılmış olur” ifadelerini kullandı.

Son günlerde gündeme gelen af iddialarına da yanıt veren Tunç, af düzenlemesinin söz konusu olmadığını söyledi. Hasta hükümlülerle ilgili düzenlemelerin insani bir yaklaşım çerçevesinde yapıldığını vurgulayan Tunç, Covid izni süreciyle ilgili taleplerin değerlendirilebileceğini ancak bunun bir genel af olarak yorumlanmasının doğru olmadığını belirtti.

Bakan Tunç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlülerin koşullu salıverme süresinin 30 yıl olduğunu, müebbet hapis cezası alanların ise 24 yıl sonra tahliye olabildiğini hatırlattı. Ancak ölüm cezasından çevrilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının koşullu salıverme kapsamına girmediğini söyledi.

Tunç, şu an için “umut hakkı” ile ilgili bir düzenleme olmadığını belirterek, “Terörün kendini feshetmesi, silahları bırakması şu an tüm odaklandığımız konu” dedi.

Adalet Bakanı, İmralı’da terör örgütü elebaşı için tecrit uygulandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Tunç, “Sağlık durumu kötüye gidiyor, tecrit var gibi iddialar daha önce de gündeme geldi ancak bunlar doğru değil. Cezaevindeki koşullar mevzuata uygun şekilde sağlanıyor” açıklamasını yaptı.

Terör örgütü elebaşının Nevruz’da görüntülü bir çağrı yapacağı iddialarına ilişkin de konuşan Tunç, “Mevzuata göre hükümlüler mektup gönderebilir veya telefonla görüşebilir. Ancak görüntülü mesaj göndermeleri mümkün değil” dedi.

Bakan Tunç, birden fazla basit suç işleyenlerin cezalarının tamamını cezaevinde geçirmesine yönelik eleştirileri değerlendirdiklerini söyledi. Terör ve uyuşturucu suçları hariç olmak üzere, bazı suçlarda ceza indirimine yönelik düzenleme yapılabileceğini belirtti.

Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarını eleştirdi. Tunç, İmamoğlu’nun yargı süreçleri üzerinden mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştığını belirterek, “Bağımsız yargıyı savunuyorsan, mahkemelerin sürecine de saygı göstermen gerekir” dedi.

Bakan Tunç, adalet hizmetlerinin hızlandırılması için yargı reformu çalışmalarının sürdüğünü söyledi. “İnfaz koruma memurlarının güvenlik hizmetleri sınıfına dahil edilmesi için çalışmalarımız var” diyen Tunç, adalet hizmetleri sınıfının oluşturulmasına yönelik yasal düzenleme hazırlıklarının devam ettiğini ifade etti.

Bakan Tunç, yargı sistemindeki yoğunluğun azaltılması için yeni mahkemeler kurulduğunu belirtti. “Geçtiğimiz yıl yargı teşkilatımız yaklaşık 14 milyon karar verdi. Devreden dosya sayısını azaltmak için hakim ve savcı sayısını artırıyoruz” dedi.

Tunç, hukuk fakültelerindeki başarı sıralamasının 100 bine çekildiğini hatırlatarak, hukuk mesleklerine giriş sınavının da kaliteyi artıracağını vurguladı.