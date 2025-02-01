Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yozgat'taki temasları kapsamında Valiliği ve Adalet Sarayı'nı ziyaret ettikten sonra AK Parti'nin Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz Tunç, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili de konuştu.

Türkiye'nin fiziki kalkınmasını sağlarken bir yandan da demokrasisini güçlendirdiklerini belirten Yılmaz Tunç, ülkenin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşmasının mücadelesini verdiklerini anlattı.

Ülkede "Bir daha darbeler olmasın, vesayetçi anlayış ikide bir milletin önünü kesmesin, milli irade bayrağı yere düşürülmesin" diye önemli reformları hayata geçirdiklerine dikkati çeken Tunç, şunları kaydetti:

"Hep sizlerin onayıyla bunları yaptık. Kanunlarımızdaki yenilikler, anayasamızda gerçekleştirdiğimiz reformlar, hak arama yollarının artırılması, özel hayatın ve çocukların korunması, kadın hakları, tüm bu alanlarda sayısız reformlar, anayasa değişiklikleri gerçekleştirdik. Hukuk devletinin güçlendirilmesi, demokratik hukuk devleti ilkesinin tahkimi için Anayasa Mahkemesinin yapısından tutun da Hakimler ve Savcılar Kurulunun yapısının daha demokratik hale getirilmesine, Milli Güvenlik Kurulunun yapısından Yüksek Askeri Şuranın yapısına kadar hepsini demokratikleştirdik. Yargı birliğinin sağlanmasından, bu ülkede bir daha sıkı yönetim ilan edilmesin diye anayasa değişiklikleri, yapısal reformlar yaptık. Darbecilerin 30 yıl sonra milletin huzurunda yargılanmalarını sağladık. İşte bugünkü demokratik hukuk devleti ilkesine uyarlanmış yargı sistemimiz, hep milli iradenin yanında durdu."

"ANAYASAMIZI DAHA DEMOKRATİK HALE GETİRMEMİZ LAZIM"

Bakan Yılmaz Tunç, bugün yargıdan rahatsız olanların, ikide bir yargıya laf atanların, hakaret edenlerin, yargı mensuplarını, hakimleri ve savcıları yakışıksız ifadelerle karalamaya, onlara hakaret etmeye çalışanların ardında aslında özledikleri vesayetçi yargı anlayışı olduğunu dile getirdi.

Bugünkü yargı ve hukuk sisteminin 27 Mayıs'ta işbaşında olması durumunda Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilmeyeceğine işaret eden Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bugün karaladıkları ve hakaret ettikleri yargı sistemi 12 Eylül'de işbaşında olsaydı, Kenan Evren 'bir sağdan bir soldan' diye gençlerin yaşını büyüterek idam sehpalarına göndermeye cesaret edemezdi. Eğer bugünkü yargı sistemi 28 Şubat'ta işbaşında olsaydı, o üniversite birincisi örtülü kızlarımızı diplomasını almak için kürsülere geldiğinde ağızlarını kapatarak polis zoruyla yaka paça kürsülerden indirmeye hiç kimse cesaret edemezdi. İşte iyi ki yargımız, demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirilmiş ve bu yapısal reformlar gerçekleştirilmiş. Bunlar yeter mi? Elbette ki anayasamızı daha demokratik hale getirmemiz lazım. Bu noktada inşallah TBMM'de 28. dönemde bir uzlaşma sağlanır ve Türkiye Yüzyılı'na başladığımız şu anlamlı dönemde darbe anayasasıyla değil de demokratik, sivil, katılımcı ve tüm toplum kesimlerinin içinde kendini bulduğu bir toplum sözleşmesini yaparak yolumuza devam ederiz."