Adalet Bakanlığı izin verdi! Sezgin Tanrıkulu'nun yargılanmasının önü açıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı. Tunç yaptığı açıklamada, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ye yönelik skandal ifadeleri sonrası soruşturma açıldığını hatırlattı. Tunç, "İzin konusu ile ilgili dosya geldi ve izin verildi" ifadelerini kullandı.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir televizyon programında skandal ifadeler kullanmıştı. Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "15 köylüyü helikopterden attığını" söyleyerek iftira atmıştı. Mehmetçik'e atılan iftiraya Bakanlık sessiz kalmadı.
BAKANLIK İZİN VERDİ SIRA MECLİS'TE
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada Sezgin Tanrıkulu'na kullandığı ifadeler sonrası soruşturma açıldığını hatırlattı. Tunç, açıklamasında, "İzin konusu ile ilgili dosya geldi ve izin verildi. Bundan sonraki süreç Cumhurbaşkanımız Meclis'e sevk edecek" dedi.