Adalet Bakanlığı izin verdi! Sezgin Tanrıkulu'nun yargılanmasının önü açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı. Tunç yaptığı açıklamada, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ye yönelik skandal ifadeleri sonrası soruşturma açıldığını hatırlattı. Tunç, "İzin konusu ile ilgili dosya geldi ve izin verildi" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı izin verdi! Sezgin Tanrıkulu'nun yargılanmasının önü açıldı
Son Güncelleme:

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir televizyon programında skandal ifadeler kullanmıştı. Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "15 köylüyü helikopterden attığını" söyleyerek iftira atmıştı. Mehmetçik'e atılan iftiraya Bakanlık sessiz kalmadı.

BAKANLIK İZİN VERDİ SIRA MECLİS'TE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada Sezgin Tanrıkulu'na kullandığı ifadeler sonrası soruşturma açıldığını hatırlattı. Tunç, açıklamasında, "İzin konusu ile ilgili dosya geldi ve izin verildi. Bundan sonraki süreç Cumhurbaşkanımız Meclis'e sevk edecek" dedi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na yönelik soruşturma! Fezleke Bakanlık'a gönderilecekCHP'li Sezgin Tanrıkulu'na yönelik soruşturma! Fezleke Bakanlık'a gönderilecekGündem
# Sezgin Tanrıkulu # adalet bakanlığı
Çok Okunanlar
Mutluluk veren yiyecekler neler? Sizi mutlu edecek 8 besin
Mutluluk veren yiyecekler neler? Sizi mutlu edecek 8 besin
Hangi illerde yağmur bekleniyor? 14 Eylül günü hava durumu nasıl olacak?
Hangi illerde yağmur bekleniyor? 14 Eylül günü hava durumu nasıl olacak?
14 Eylül günü piyasalar hızlı başladı! Dövizde son durum... Dolar, Euro ve Sterlin kaç TL?
14 Eylül günü piyasalar hızlı başladı! Dövizde son durum... Dolar, Euro ve Sterlin kaç TL?
O ilçelerde elektrik kesilecek! BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler...
O ilçelerde elektrik kesilecek! BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler...
Altın fiyatları kaç tl oldu? 14 Eylül 2023 için güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları kaç tl oldu? 14 Eylül 2023 için güncel altın fiyatları...
Öne Çıkanlar Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ile görüştü #hakanfidan #haber #keşfet Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ile görüştü #hakanfidan #haber #keşfet Beşiktaş'a transferde dev rakip Beşiktaş'a transferde dev rakip