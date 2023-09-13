CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na yönelik soruşturma! Fezleke Bakanlık'a gönderilecek

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan sözleri nedeniyle soruşturma başlatılarak, fezleke hazırlanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, teknik çalışmanın tamamlanmasının hemen ardından fezlekenin en kısa sürede bakanlığa gönderileceğini söyledi.

FEZLEKEDE HANGİ SUÇLARDAN DÜZENLENDİ?

Tunç, fezlekenin Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216'ncı maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarından düzenlendiğini belirtti.

Başsavcılığı çalışmasını tamamlamasının ardından fezle önce Adalet Bakanlığına ardından Cumhurbaşkanlığına iletilecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra ise Meclis'te süreç başlayacak.