CHP sessizliğe gömüldü! Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları MYK'da gündeme gelmedi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik skandal ifadeler kullanmıştı. Tanrıkulu, TSK'nin 15 köylüyü helikopterden attığını söyleyerek TSK'ye iftira atmıştı. Tanrıkulu'nun açıklamaları geniş kesimlerce tepkiyle karşılanmıştı.

CHP'DE SEZGİN TANRIKULU TARTIŞMASI

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında soruşturma başlattığı Tanrıkulu, partisinde de tartışma yarattı. Yüksel Taşkın gibi isimler Tanrıkulu'na sahip çıkarken bir kaç CHP'li isimden cılız tepkiler geldi. Faik Öztrak, Ulusal Kanal'ın "Tanrıkulu'na karşı bir adım atılacak mı?" sorusunu yanıtsız bırakmıştı. Bu konuda gerekli açıklamaları yaptıklarını belirten Öztrak, daha önceki bir açıklamasında da konunun yetkili organlarda görüşüleceğini belirtmişti.

CHP MYK'DA GÜNDEME GELMEDİ

Faik Öztrak'ın açıklamasına karşın CHP MYK'da Tanrıkulu'nun açıklamaların gündeme gelmediği öğrenildi. Parti kaynakları, CHP yönetiminin Sezgin Tanrıkulu ile iletişime geçmediğini belirtti.

Sezgin Tanrıkulu'nun disipline verilebilmesi için parti meclisi ya da CHP Grup kararı gerekiyor. Parti Meclisi, sonbaharda yapılması beklenen 38'inci olağan kurultay öncesi sadece bir kez toplanacak.