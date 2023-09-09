CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! TSK'yı hedef aldı!

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "köyleri yaktı ve bombaladı" diyerek iftira attı.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! TSK'yı hedef aldı!
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CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tv100 canlı yayınında kahraman Mehmetçiğimizi hedef alarak iftira attı. 

Tanrıkulu, bu sefer de ABD ve PKK'nın söylemleriyle Türk ordusuna saldırdı. FETÖ'cülerin darbe kalkışmasını 'TSK 15 Temmuz darbesini yapan değil midir?' diyerek 15 Temmuz darbesinin bastırılmasında kahramanca FETÖ'cülerle savaşan ordumuza iftira attı. Tanrıkulu ayrıca TSK'nın '15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı' iftirasını attı.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ HEDEF ALDI!

Tanrıkulu, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız' dedi.

Canlı yayında bulunan Siyasal iletişimci Ferhat Murat, '40 bin tane evladımız şehit olurken PKK terör örgütüne bir tane laf etmeyen insan, Türk ordusuna laf ediyor' sözleriyle CHP'li Tanrıkulu'na tepki gösterdi.

 Sezgin Tanrıkulu daha önce birçok kez Türkiye'nin savunma sanayisini ve terörle mücadelesini hedef alan paylaşımlar yapmıştı.

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