Sezgin Tanrıkulu'nun skandal sözlerine destek! Tarafçı CHP Milletvekili Yüksel Taşkın sahip çıktı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir televizyon programında TKS ile ilgili skandal açıklamalar yapmıştı. TSK'ye yönelik ABD ve PKK kara propagandasını dillendiren Tanrıkulu, sonrasında HDP gibi Amerikancı kuvvetler tarafından desteklenmişti. Tanrıkulu'na bir destek de daha önce Taraf Gazetesi'nde yazan, "Kemalizm ırkçılıktır" diyen CHP Milletvekili Yüksel Taşkın'dan geldi.

YÜKSEL TAŞKIN'DAN ŞAŞIRTMAYAN DESTEK

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun skandal ifadelerini savunan Yüksel Taşkın, ifadelerin hakaret içermediğini savundu. Taşkın, "Sezgin Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu" ifadelerini kullandı.

Tarafçı CHP Milletvekili Yüksel Taşkın'ın Sezgin Tanrıkulu'nu savunduğu ifadeleri şu şekilde:

- Sezgin Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu. Onu hedef alan samimiyetsiz linç kültürü ise iktidar trollerinin eseridir. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının Erdoğan'ı bir davada savunurken dediği gibi, 'İfade özgürlüğü bazılarına şok edici gelen söylemleri de kapsar.'

Sezgin Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu. Onu hedef alan samimiyetsiz linç kültürü ise iktidar trollerinin eseridir. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının Erdoğan'ı bir davada savunurken dediği gibi, 'İfade özgürlüğü bazılarına şok edici gelen… — Yüksel Taşkın (@yukseltaskinn) September 11, 2023

SEZGİN TANRIKULU NE DEMİŞTİ?

Sezgin Tanrıkulu, tv100 ekranlarında katıldığı bir programda TSK'ye iftira atmıştı. TSK'nin "15 köylüyü helikopterden attığını" öne sürdü. Tanrıkulu, 15 Temmuz Amerikancı darbe girişimde FETÖ'cülerle kahramanca savaşan Mehmetçiğe 15 Temmuz üzerinden de iftira attı. Tanrıkulu, "TSK 15 Temmuz darbesini yapan değil midir?" ifadelerini kullandı.