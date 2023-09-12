Sezgin Tanrıkulu'nun skandal sözlerine destek! Tarafçı CHP Milletvekili Yüksel Taşkın sahip çıktı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu TSK hakkında skandal sözler sarf etmişti. PKK ve ABD'nin kara propagandasını yeniden dillendiren Tanrıkulu'na bir destek de Tarafçı CHP Milletvekili Yüksel Taşkın'dan geldi. "Kemalizm ırkçılıktır" diyen Taşkın'ın Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıkması şaşırtmadı.

Sezgin Tanrıkulu'nun skandal sözlerine destek! Tarafçı CHP Milletvekili Yüksel Taşkın sahip çıktı
Editör: Uğur Çam
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir televizyon programında TKS ile ilgili skandal açıklamalar yapmıştı. TSK'ye yönelik ABD ve PKK kara propagandasını dillendiren Tanrıkulu, sonrasında HDP gibi Amerikancı kuvvetler tarafından desteklenmişti. Tanrıkulu'na bir destek de daha önce Taraf Gazetesi'nde yazan, "Kemalizm ırkçılıktır" diyen CHP Milletvekili Yüksel Taşkın'dan geldi.

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YÜKSEL TAŞKIN'DAN ŞAŞIRTMAYAN DESTEK

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun skandal ifadelerini savunan Yüksel Taşkın, ifadelerin hakaret içermediğini savundu. Taşkın, "Sezgin Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu" ifadelerini kullandı.

Sezgin Tanrıkulu'nun skandal sözlerine destek! Tarafçı CHP Milletvekili Yüksel Taşkın sahip çıktı - Resim : 2

Tarafçı CHP Milletvekili Yüksel Taşkın'ın Sezgin Tanrıkulu'nu savunduğu ifadeleri şu şekilde:

- Sezgin Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu. Onu hedef alan samimiyetsiz linç kültürü ise iktidar trollerinin eseridir. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının Erdoğan'ı bir davada savunurken dediği gibi, 'İfade özgürlüğü bazılarına şok edici gelen söylemleri de kapsar.'

SEZGİN TANRIKULU NE DEMİŞTİ?

Sezgin Tanrıkulu, tv100 ekranlarında katıldığı bir programda TSK'ye iftira atmıştı. TSK'nin "15 köylüyü helikopterden attığını" öne sürdü. Tanrıkulu, 15 Temmuz Amerikancı darbe girişimde FETÖ'cülerle kahramanca savaşan Mehmetçiğe 15 Temmuz üzerinden de iftira attı. Tanrıkulu, "TSK 15 Temmuz darbesini yapan değil midir?" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! TSK'yı hedef aldı!CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! TSK'yı hedef aldı!Siyaset
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