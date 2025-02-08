Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu: 1000 litre akaryakıt ele geçirildi!

Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi. Bir depoya yapılan baskında 1000 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu: 1000 litre akaryakıt ele geçirildi!
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı akaryakıt ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, merkez Seyhan ilçesinde bir depoda kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, depoda yaptığı incelemede iki varilin içinde toplam 1000 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Kaçak akaryakıta el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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