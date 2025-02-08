Meteoroloji’den kritik uyarı: Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin altında seyreden soğuk hava, özellikle iç ve doğu bölgelerde etkisini sürdürecek.

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, Marmara ve Kıyı Ege’de rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi ve kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını önerdi.

DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ’DE ÇIĞ TEHLİKESİ!

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

İSTANBUL İÇİN HAVA DURUMU:

MGM’nin 8 Şubat 2025 Cumartesi günü için yaptığı İstanbul hava durumu tahmini şu şekilde:

Beklenen sıcaklık:5-8 (günde 6)

Hissedilen sıcaklık: 5-8

Nem %: 75-85 aralığı