Adana’da kaçak sigara operasyonu! Binlerce paket ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak sigara ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyon kapsamında bir otomobil ve iş yerinde arama yaptı.

Operasyonda 7 bin 335 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 520 bin lira da polis ekipleri tarafından bulundu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.