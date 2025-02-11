Adana’da kaçak sigara operasyonu! Binlerce paket ele geçirildi

Adana’da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 7 bin 335 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana’da kaçak sigara operasyonu! Binlerce paket ele geçirildi
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak sigara ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyon kapsamında bir otomobil ve iş yerinde arama yaptı.

Operasyonda 7 bin 335 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 520 bin lira da polis ekipleri tarafından bulundu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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