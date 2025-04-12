Adana'da sokak sokak uyuşturucu denetimi: 55 kişi gözaltında

Adana’da park ve bahçelerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 55 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, sokak satıcılarına geçit verilmedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana'da sokak sokak uyuşturucu denetimi: 55 kişi gözaltında
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-10 Nisan tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Park, bahçe ve sokaklarda yapılan denetimlerde uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Yapılan denetimlerde toplamda 146,95 gram sentetik uyuşturucu, 6,44 gram esrar ve 124 adet uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

55 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlar kapsamında 55 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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