Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Adana'nın Ceyhan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Tır ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi ölürken 6 kişi de yaralandı.
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolu oldu.
Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 01 ALJ 044 plakalı tır ile Mehmet Emin Ulusoy'un kullandığı, Serbest Bölge'ye işçileri taşıyan 31 C 7065 plakalı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.
Korkunç kazada, servis minibüsünün sürücüsü Mehmet Emin Ulusoy ve minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, tır sürücüsü M.Ş'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı