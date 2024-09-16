Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Adana'nın Ceyhan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Tır ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi ölürken 6 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 01 ALJ 044 plakalı tır ile Mehmet Emin Ulusoy'un kullandığı, Serbest Bölge'ye işçileri taşıyan 31 C 7065 plakalı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.

Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Korkunç kazada, servis minibüsünün sürücüsü Mehmet Emin Ulusoy ve minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, tır sürücüsü M.Ş'yi gözaltına aldı.

Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var - Resim : 2

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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