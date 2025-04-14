Adana'da zehir tacirlerine darbe: 32 kişi tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik bir hafta boyunca süren geniş çaplı operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı dikkat çekerken, 32 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana'da zehir tacirlerine darbe: 32 kişi tutuklandı
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Adana Emniyet Müdürlüğü, 6-12 Nisan tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon serisi düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, çok sayıda ev ve iş yerinde arama yapıldı.

Polis kamerasına da yansıyan baskınlarda, 40 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu madde üretimi ve satışıyla ilgili önemli miktarda delil ele geçirildi.

BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP VE KİLOLARCA MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 5 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu, 13 bin 988 adet uyuşturucu hap, 6 bin 470 adet uyuşturucu etkili hap, 193 gram esrar, 30 gram eroin, 41 kök Hint keneviri ve bir hassas terazi bulunuyor.

Gözaltına alınan 40 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 32’si tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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