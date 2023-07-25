Adana'daki deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde meydana geldi? Can kaybı var mı ?

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. İlk bilgilere göre ölen veya yaralanan olmadığı belirtiliyor. Depremin ardından 3 saat içinde en büyüğü 4.4 olan 26 deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 08.44'te meydana gelen deprem Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



Adana'da yürekleri ağza getiren depremin ardından Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ildeki can ve mal kaybına ilişkin bilgi verdi. Bazı köy evleri ve ahırlarda yıkım olduğunu belirten Özgan, hafifli hasarlı yapılarla ilgili ihbar aldıklarını duyurdu.