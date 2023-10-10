Adıyaman'da PKK/KCK Operasyonu! 5 Kişi Gözaltına Alındı

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da PKK/KCK Operasyonu! 5 Kişi Gözaltına Alındı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda yaptığı operasyonda PKK/KCK'ya üye oldukları, örgüt mensuplarına lojistik destek sağladıkları iddiasıyla A.R.A, R.A, M.A, Y.A. ve İ.A'yı gözaltına aldı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DEAŞ'a Yönelik Operasyon! 3 Şüpheli Gözaltına AlındıDEAŞ'a Yönelik Operasyon! 3 Şüpheli Gözaltına AlındıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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