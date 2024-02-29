Adnan Oktar yine nakledildi! İşte gittiği yeni cezaevi

Silahlı suç örgütü yöneticiliği suçlamasıyla tutuklu olan Adnan Oktar, güvenlik gerekçesiyle Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

Oktar'ın iki yıldır kaldığı Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nde 83 genç kadın avukatla 527 görüşme yaptığı ortaya çıktı. Bu gerekçe ile Oktar'ın Van'a naklediği öğrenildi.

Silivri Cezaevi'nde de 83 farklı avukatla 527 kez görüştüğü tespitinin ardından Erzurum Dumlu Cezaevi'ne sevk edilmişti.

Mahkeme kararıyla avukatlarıyla görüşmesine kısıtlama getirilmişti ancak Erzurum'da da sadece 30 gün içerisinde 238 görüşme yaptığı tespit edildi.

Adnan Oktar ile görüşen avukatların stajyer ve yeni mezun olduğu belirlendi. Bu görüşmelerin örgüte yeni eleman temini kapsamında yapıldığı tespit edilid. Sosyal medyadan avukatlara kurulan tuzağın belgeleri de yayınlandı.

Adnan Oktar, 2022 Eylül ve Ekim aylarında 527 kez avukat görüşümesi yaptı. Bu avukatların 63'ünün kadın, 20'sinin erkek olduğu belirtildi. Oktar'ın genç kadın avukatlarla 500 saat, erkeklerle ise 62 saat görüştüğü saptandı.