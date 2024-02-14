AFAD Başkanı Okay Memiş'ten Erzincan'daki son durumla ilgili açıklama!

AFAD Başkanı Okay Memiş, Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgedeki son durumla ilgili açıklamada bulundu. Okay Memiş, kaybolan 9 işçiye ulaşmak için her türlü yöntemi denediklerini bildirdi.

AFAD Başkanı Okay Memiş'ten Erzincan'daki son durumla ilgili açıklama!

Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında toprak kayması meydana geldi. Yaşanan felaketin ardından bölgeye çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, ilk belirlemelere göre toprak altında olduğu tespit edilen 9 kişiyi kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş de bölgedeki son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Okay Memiş, İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasının ardından bölgede olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ekiplerin geceden beri çalıştığını ifade eden Memiş, "Arama kurtarma ekibi sayısı yeterli. Bakanlarımız burada ve 9 işçimize ulaşmak için her türlü yöntemi deniyoruz. Bütün imkanları seferber ettik. Her şey kontrolümüz altında." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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