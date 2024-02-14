Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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Güvenlik güçleri, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

- Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.
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# Fırat Kalkanı # pkk # terörle mücadele
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