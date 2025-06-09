AFAD duyurdu: Kütahya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 13.21’de 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. 9.09 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
AFAD duyurdu: Kütahya'da korkutan deprem
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Kütahya'nın deprem kuşağında yer alan Simav ilçesi, bugün bir kez daha yer sarsıntısıyla güne uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Simav’da saat 13.21'de 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 9.09 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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