AFAD duyurdu: Kütahya'da korkutan deprem

Kütahya'nın deprem kuşağında yer alan Simav ilçesi, bugün bir kez daha yer sarsıntısıyla güne uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Simav’da saat 13.21'de 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 9.09 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.