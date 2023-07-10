AFAD'dan 13 şehre "turuncu kod"lu uyarı! Gök gürültülü sağanak etkili olacak

Sağanak yağışlar, hafta sonu yurdun belli bölgelerinde etkili olurken bazı illerde de sel ve su baskınları yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yurtta görülecek hava durumu ile ilgili sık sık bilgilendirmeler yapılırken son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) da kritik bir açıklama geldi.

13 ŞEHRE "TURUNCU KOD"LU UYARI YAPILDI!

AFAD, Meteoroloji'den aldığı son bilgi ve değerlendirmeler neticesinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 13 şehre "turuncu kod"lu uyarı yaptı.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak için uyarı verildi.

Bu illerde, valilik ve il AFAD müdürlüklerine mesaj formu ile bilgilendirme yapıldı.

TURUNCU KOD NE ANLAMA GELİYOR?

"Turuncu kod" "hava durumunun tehlikeli olduğu", tahmin edilen meteorolojik olayın sıklıkla görülmediği anlamına geliyor.

Bu kod, "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." uyarısını içeriyor.