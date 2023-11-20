AFAD'dan 31 Şehre Meteorolojik Uyarı! Şiddetli Yağış ve Fırtına Ekili Olacak

Havaların soğumasıyla birlikte yurt genelinde yağışlı ve fırtınalı hava etkisini gösteriyor. AFAD'dan yapılan son açıklamada, 15 il için turuncu, 16 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldı. Vatandaşlara, olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

AFAD'dan 31 Şehre Meteorolojik Uyarı! Şiddetli Yağış ve Fırtına Ekili Olacak
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Türkiye'de yurt genelinde soğuk hava hakim olmaya başladı. Kasım ayının sonlarına doğru gelinirken yağışlı ve fırtınalı hava durumu son günlerde birçok ilçede görülüyor. Pek çok noktada da mevsimin ilk karı yağdı. Özellikle hafta sonu başlayan ve etkisini artıran yağışlı ve fırtınalı hava ile ilgili yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

AFAD'dan 31 İl İçin Meteorolojik Uyarı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da hava durumu ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

AFAD'ın açıklamasında, Meteoroloji'den alınan son bilgiler doğrultusunda, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak için turuncu meteorolojik uyarı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova için ise sarı meteorolojik uyarı yapıldığı belirtildi.

afad sarı turuncu kodlu uyarı

AFAD'ın açıklamasında ayrıca, uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı da aktarıldı. Açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, gelen ihbarlara süratle müdahale edildiği vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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