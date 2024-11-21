Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonu yanındaki restoranda çıkan yangın korkuttu

Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonunun hemen yanında bulunan restoranda başlayan yangının, ilk belirlemelere göre ısıtıcıdan çıktığı tahmin ediliyor. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm restoranı sararken, çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybederken 17 kişi dumandan etkilendi.