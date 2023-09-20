Agil Alesger'den antiterör operasyonu yorumu! “Karabağ Zaferi’nin eksik parçası tamamlandı”

19 Eylül'de Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın anayasal yapısının sağlanması amacıyla Karabağ'da yerel terörle mücadele tedbirlerinin başlatıldığını duyurdu. Kısa süre içersinde Karabağ'daki teröristler etkisiz hale getirilerek beyaz bayrak kaldırmaya mecbur edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi de yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına dayalı olarak entegrasyon konularını görüşmek üzere 21 Eylül 2023 tarihinde Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcileriyle Yevlah kentinde bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.

Azerbaycan'ın başarı ile tamamlanan yerel nitelikli antiterör operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Azerbaycan Medya Konseyi Yönetim Kurulu üyesi ve Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, lokal nitelikli antiterör operasyonunun sürecin mantıksal sonu olduğunu söyledi.

"Biz bunu aslında bekliyorduk. Çünkü bölgedeki olayları izleyen her kes sürecin nasıl işlediğini ve nasıl sonuçlanacağını az çok tahmin edebilirdi. Biz de bunu biliyor ve birçok yazılarımızda antiterör operasyonu gerçekleştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor ve çağırıda bulunuyorduk." diyen Alesger, "Ben neyi ne zaman ve nasıl yapacağımı biliyorum" diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler Ali Başkomutanı İlham Aliyev, terör eylemleri sonucu 19 Eylül gece saatlerinde Azerbaycanlı polislerin şehit edilmesi ile antiterör operasyonu gerçekleştirilmesi için emir verdi. Böylelikle, Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı grup üyelerine, başka bir deyişle teröristlere karşı lokal nitelikli operasyon başlatılmış oldu. Azerbaycan, kendi sınırları içerisinde her hangi bir terör yapılanmasının oluşumuna ve sözde cumhuriyet safsatalarına izin veremezdi. Bugün gelinen noktada Azerbaycan, kendi sınırları içerisinde kendi egemenliğini tesis etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar Azerbaycan tarafı Ermenistan'a Karabağ'da terör yapılanmasına destek vermeme çağırısında bulunmuş fakat İrevan bu çağırılara kulak asmamış, yasa dışı yollarla Karabağ'a silah ve mühhimat taşımaya devam etmişdir. Son olaylar ise Azerbaycan'ın sabrını taşıran son damla oldu." diyen Alesger, "Karabağ'da yaşayan Ermeniler de Azerbaycan vatandaşıdırlar ve Azerbaycan onların hakkını en yüksek şekilde gözetiyor." ifadelerine yer verdi.

Alesger, Karabağ'ın teröristlerden arındırılması ile Azerbaycan'ın Ermeni vatandaşlarının daha rahat nefes alacaklarını belirterek, bunun bölgede istikrarın sağlanması açısından çok önemli olduğunun altını çizdi. Medya Grubu Başkanı, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün yerel nitelikli antiterör operasyonlarının başarı ile sonuçlandığını ve teröristlerin silahları bırakarak teslim olduklarını açıkladı. Bu, Azerbaycan'ın yeni bir zaferi ve toprakları üzerinde egemenliğini tam sağladığı anlamına geliyor. Önümüzdeki süreçte Ermeni vatandaşlarla yapılacak toplantılarda onların toplumumuza entegrasyonu ile ilgili çalışmaların yönü belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

Alesger konuşmasını Türkiye'nin desteğine değinerek, "Tabi süreçte Türkiye'nin her zaman olduğu gibi yine Azerbaycan'ın yanı da yer aldığını ve askeri komutanlık düzeyinde desteğini ifade ettiğini de belirtmeliyiz." sözleri ile sonlandırdı.