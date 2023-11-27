Ahmet Ercan O Şehiri Uyardı: "7.9 Büyüklüğünde Depremi Görecek"

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde 'Deprem Neden Yıkıyor?' konulu konferansta Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye’de yıkıcı depremlerin sebeplerine değinerek, Erzincan’da yaşanan depremler üzerine konuştu.

Deprem denilince akla ilk olarak Erzincan depremlerinin geldiğine dikkat çeken Ercan, bu bölgede geçmişte yaşanan depremlerin yıkıcı etkilerine değindi. Fırat (Karasu) akarsuyu dolgusu üzerindeki yer yapıları hakkında bilgi veren Ercan, yapı yıkımlarına neden olan etkenlerin yerden gelen sorunlar, yapı gereçlerin kötülüğü ve yapılardaki kurulum yanılgıları olduğunu söyledi.

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Yapıların deprem davranışı aşamalarına da değinen Ercan, Erzincan’da deprem öncesi ve sonrası yapılan yapılar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Ercan, 2035 ile 2045 yılları arasında Erzincan’da büyük bir deprem olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: