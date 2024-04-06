Ahmet Hakan'dan Abdullah Zeydan yazısı! "Tüm ülkeyi en çirkin şekilde tehdit etme..."

Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde, son günlerde gündeme gelen PKK/DEM Partili Abdullah Zeydan'ın Van Belediye Başkanı seçilmesiyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Hakan, dünyanın demokratik ülkelerinde "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen birinin ne kadar oy alırsa alsın belediye başkanlığı yapamayacağını söyledi.

Ahmet Hakan'ın köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

“PKK sizi tükürüğüyle boğar” diye haykıran Abdullah Zeydan isimli şahsın, Van gibi Türkiye’nin önemli bir şehrinin belediye başkanı olabilmesinde bir garabet yok mu?

Bir terör örgütü üzerinden tüm ülkeyi en çirkin şekilde tehdit etme cüreti gösteren şahsın demokratik siyasetle herhangi bir ilgisi olabilir mi?

Bırakın demokratik siyaseti, böyle bir şahsın sivil siyasetin en temel ilkelerine uygun davrandığı ve davranacağı söylenebilir mi?

Londra’da, Paris’te, New York’ta adamın teki “İŞİD sizi tükürüğüyle boğar” diye bir konuşma yapsa...

Bu adama bırakın belediye başkanlığı yaptırmayı, belediyenin kapısından geçirirler mi?

Herhangi bir demokratik ülkede, herhangi bir terör örgütüne yaslanarak ülkeye tehditler savuran bir şahıs, “ama şu kadar oy aldı” gerekçesiyle bir yerlere gelebilir mi?

Ne yani?

Bu konu, üzerinde durmaya değer bir konu değil mi?