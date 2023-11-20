Ahmet Mahmut Ünlü Şırnak'taki FETÖ'ye Dikkat Çekti: Rektörlüğe Kadar Gelmişler

Ahmet Mahmut Ünlü, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı’nın konuşmasına değinerek, “Şırnak Üniversitesinin rektörü, 300 kişiyi fişlemiş. FETÖ’ye mektup yazılmış. Bunun gibi 4-5 üniversite daha hala bunların elinde. ‘Kimler bize yakın, bunları ele alalım. Şunlar şunların da kafasının kopartılması lazım’ diye şu anda bile işlem yapıyorlar üniversitede. Vatan Partisi yine açıklama yapacakmış. Dosyaları savcılığa da vermişler.” ifadelerini kullandı. Ahmet Mahmut Ünlü, konuşmasında şunları belirtti:

- Hiç bitmiş değil. İstediklerini ipe götürüyorlar. Allah istediklerine feraset, basiret versin de adam rektörlüğe kadar geliyor. Darbe olalı kaç sene olmuş. Daha kimsenin haber yok, adam hala fişlemeye devam ediyor. Bütün herkesi fişlemiş. Bak Cihat Yaycı ‘Daha tehlikeli olacak’ diyormuş. Çok fena. ‘Kutb-ül Aktab hocaefendiye’ diye yazmış. ‘Ruznameyi arz ederim. Üç yüz kişiyi listelemiş. Bunların oyunlarını kim biliyorsa onların da etkisiz hale getirilmesi gerekir’ diyor. Bunun gibi daha ne üniversiteler var. Durum feci ya. Gittim efendi hazretlerine dedim, bunlar tehlikeli adamlar. ‘Sohbeti bırakmak yok. Her hafta yapılacak. Sen vazifeni yap.’ dedi. Millet diyalogcu olmuş.