Ahmet Mattia’nın mezarına saldırı: Duruşma öncesi gerilim tırmandı

İstanbul Kadıköy’de bir pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin ölümüne ilişkin davada ilk duruşma öncesi şok edici bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir’in açıklamasına göre, genç Ahmet’in Bahçelievler Osmaniye Mezarlığı’ndaki kabrine saldırı düzenlendi.

Avukat Rezan Epözdemir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırının tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Duruşmaya giderken gerçekleştirilen bu eylemle ilgili müvekkillere ve bize verilmek istenen mesajın farkındayız. Bugün için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile ilgili hem Sayın Mahkeme Başkanı, hem de Sayın Anadolu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılarıyla görüştük." ifadesini kullandı.