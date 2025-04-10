Hayati İnanç Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla, edebi sohbetleri ve şiir anlatılarıyla tanınan Hayati İnanç, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’na üye olarak atandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hayati İnanç Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’nda
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Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’na yeni isimler dahil edildi. Özellikle genç kuşakla kurduğu edebi bağ ile tanınan yayıncı ve hukukçu Hayati İnanç, kurul üyeliğine getirildi.

Şiir sohbetleri ile bilinen yayıncı Hayati İnanç, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim.

Kurula yeni atanan diğer üyeler ise şu şekilde:

Abdulkadir Özbek, Doç. Dr. Ahmet Özdinç, Ali Arif Özzeybek, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Ebru Baybara Demir, Prof. Dr. Emine Özmete, İdris Kardaş, Dr. İpek Coşkun Armağan, Prof. Dr. Kemal Sayar, Dr. Murat Yılmaz, Öznur Çalık, Prof. Dr. Recep Yıldız, Şahika Ercümen, Tarkan Zengin ve Prof. Dr. Veysel Bozkurt.

Şahika Ercümen Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’ndaŞahika Ercümen Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’ndaResmi Gazete
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