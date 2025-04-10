Şahika Ercümen Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’nda

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyeliğine atandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şahika Ercümen Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’nda
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’na yeni isimler atandı. Bu isimler arasında, dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de yer aldı.

Kurula atanan diğer isimler şöyle sıralandı:
Hayati İnanç, Abdulkadir Özbek, Doç. Dr. Ahmet Özdinç, Ali Arif Özzeybek, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Ebru Baybara Demir, Prof. Dr. Emine Özmete, İdris Kardaş, Dr. İpek Coşkun Armağan, Prof. Dr. Kemal Sayar, Dr. Murat Yılmaz, Öznur Çalık, Prof. Dr. Recep Yıldız, Tarkan Zengin ve Prof. Dr. Veysel Bozkurt.

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