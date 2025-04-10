Orhan Gencebay’a dev görev: Kültür ve sanat politikalarını o şekillendirecek

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı politika kurullarında görev alacak yeni isimlere ilişkin atama kararı, 10 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama listesinde yer alan en dikkat çekici isimlerden biri, Türk müziğinin efsane sanatçısı Orhan Gencebay oldu. Uzun yıllardır sanat camiasına katkı sunan ve halk müziğinden arabeske birçok alanda iz bırakan Gencebay, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nda yer alacak.

KURULDA HANGİ İSİMLER VAR?

Kurul üyeliğine seçilen diğer isimler arasında alanlarında uzman akademisyenler, sanatçılar ve kültür insanları yer aldı. Kurulda şu isimler bulunuyor: Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Ali Saydam, Aram Kuran, Fecir Alptekin, Gökhan Yazgı, Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Han Tümertekin, Dr. Havva Hümeyra Şahin Oktay, Hülya Soydan, Prof. Dr. İskender Pala, Dr. Mustafa Sinan Genim, Orhan Gencebay, Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. Yusuf Özkır.