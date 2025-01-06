Ahmet Özer dosyası AYM'ye taşındı

Görevden uzaklaştırılıp, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in durumu Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Özer’in avukatları, Yüksek Mahkeme’ye hak ihlali başvurusu yaptı.

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Ahmet Özer dosyası AYM'ye taşındı
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Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Ahmet Özer’in avukatları Hasan Sınar ile Hüseyin Ersöz, müvekkillerinin tutukluluk sürecine yönelik hak ihlali iddiasıyla Yüksek Mahkemeye bireysel başvuru yaptı.

Başvurunun ardından açıklama yapan avukatlar, Ahmet Özer'in, 2,5 aydır tutuklu olmasına rağmen, hakkındaki soruşturmada somut bir adım atılmadığını belirtti.

Özer'in tutukluluğunun sona erdirilmesi adına yaptıkları başvurularının reddedildiğini belirten Avukat Hasan Sınar, "Özer, özgürlüğünden haksız ve hukuksuz biçimde yoksun bırakılmaya devam ediliyor." diye konuştu. AYM'nin, daha önce yapılan benzer başvurularda "öncelikli inceleme" kararı aldığını anımsatan Sınar, "Anayasa Mahkemesinden bu talebimizi ivedilikle incelemeye almasını ve müvekkilimiz hakkındaki hukuka aykırı işlemleri tespit ederek, bu hukuka aykırılıklara ilişkin ihlal kararını ivedilikle ortaya koymasını bekliyoruz." ifadesini kullandı. Hasan Sınar, Özer'in, adil yargılanma hakkı, savunma hakkı ile kişi hürriyeti ve özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini savunarak, müvekkili hakkındaki iddianamenin bir an önce düzenlenmesini beklediklerini kaydetti.

Ahmet Özer dosyası AYM'ye taşındı - Resim : 1

Avukat Hüseyin Ersöz ise Ahmet Özer hakkında verilen gözaltı kararı sonrası aracında ve evinde hukuka aykırı arama yapıldığını, Özer'in tutuklanmasının ardından tutukluluğunun devamına yönelik kararların da haksız ve hukuka aykırı olarak alındığını iddia etti. Müvekkilinin, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınan temel insan haklarının ihlal edildiğini savunan Hüseyin Ersöz, AYM'den Özer hakkındaki başvuruyu öncelikli olarak incelemesini beklediklerini söyledi.

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