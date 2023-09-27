AİHM'de Skandal FFETÖ Kararı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, " AİHM'in Türk Mahkemesini denetleme yetkisi yoktur" diye seslendi.

AİHM Büyük Dairesi, Fetö'yü Sevindiren Skandal Karara İmza Attı

FETÖ üyeliği tespit edilen ayrıca Bylock ve Bank Asya kullanıcısı olduğu kanıtlarla saptanan Yüksel Yalçınkaya isimli şahıs Türk yargısınca mahkum edilmişti.

Söz konusu şahıs "insan haklarının ihlali" mazeretiyle kararı AİHM'e taşıdı.

AİHM Büyük Dairesi ise konu hakkında açıkladığı kararında FETÖ'yu korudu. Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

"Aykırı Bir Karar"

Kararın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. AİHM'in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bir karar aldığını söyledi.

- Türk Yargısınca FETÖ üyeliği suçlamasından iki ayrı yakalama kararı bulunan bir kişiyi Büyük Daire duruşmasında başvuranın temsilcisi olarak kabul eden AİHM, tarafsız bir yargılama yapmayacağını en baştan belli ederek hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı bir karar vermiştir. Ülkemiz, ulusal mevzuata ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak yaptığı terörle mücadelesinde kararlılığını sürdürecektir.

AİHM’de sonuçlanan ilk FETÖ davası olan Yalçınkaya davasına ilişkin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kritik açıklamalar yaptı. AİHM'in Türk Mahkemesini denetleme yetkisinin olmadığını söyledi.



Perinçek, Uluslararası Hukukun Türk Anayasasına müdahale şansı tanıyan 90. Maddenin kaldırılması gerektiğini vurguladu.

"AİHM Terör Örgütünün Sözcüsü Olamaz"

Hukukçular, FETÖ'yü sevindiren karara tepkili... Avukat Ceyhan Mumcu Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada "AİHM Terör Örgütünün Sözcüsü Olamaz" ifadelerini kullandı:

- AİHM'in Türk yargısına müdahale hakkı yoktur. Türkiye terörle mücadele ederken AİHM yargı hakkını emperyalizm adına kullanamaz. Bylock, FETÖ tarafından kullanılan terör örgütü üyelerinin şifreli giriş uygulamasıdır. AİHM'in Bylock tavrı hukuki değil siyasi bir karardır. Türk Anayasası'nda uluslararası hukukun müdahalesini kapsayan 90. Madde kaldırılmalı, AİHM kararı tanınmamalıdır.

Ceyhan Mumcu, AİHM'in Ergenekon davası mağdurları için sessiz kaldığını belirterek kararın tamamiyle siyasi ve taraflı olduğunu söyledi.



