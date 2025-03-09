Aile Hekimleri Tıp Bayramı'nda iş bırakıyor

Aile Sağlığı merkezlerinde çalışan aile hekimleri, ebe ve hemşireler 14 Mart'ta iş bırakacak.

"Kasım ayında çıkan yeni aile hekimliği yönetmeliğinin mevcut sorunları çözmeyeceği gibi yeni sorunlar yaratacağını hem meslektaşlarımız için hem vatandaş için sıkıntılı olduğunu defalarca daha önce uyarmıştık. Ne yazık ki dediğimiz noktaya da geldik."

Yeni yönetmelikle birlikte meslek onurlarına bir saldırı olduğunu belirten Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ahmet Kandemir, vatandaşların da nitelikli bir sağlık hizmeti alamadığını vurguladı.

"En bariz örneklerden birisi İzmir'de yeni açılan 20 aile hekimliği biriminin hiçbirini tercih edilmedi. Geçerli tek bir başvuru dahi yapılmadı. Aile hekimliğinin tercih edilmeyen bir hale geldiği, güçlendirmesi değil, aksine zayıflatıldığı bu tarz yerleştirmeler de net olarak bizim karşımıza çıkmış oldu."

Yaşanan bu durumdan dolayı hem vatandaşın hem de sağlık çalışanlarının mağdur olduğunu belirten Kandemir, "14 Mart Tıp Bayramında kutlama değil, eylem yapacağız" dedi.