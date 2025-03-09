DEM Partili belediyede terörist yakınlarına istihdam sağlanıyor

Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi “Değer Ailesi” olarak tanımladıkları terörist yakınlarını işe aldı. Bunlardan biri olan T.K. kayyım yönetimince terör iltisakı nedeniyle işten atılmıştı. Yeniden işe alındı, Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevlendirildi.

T.K.’nin kızı Mizgin PKK'nın dağ kadrosuna katılmış, çıkan çatışmada öldürülmüştü. Oğlu Murat ise halen terör örgütü içinde ve dağdaki faaliyetlerine devam ediyor. Bir oğlu da PKK'nın şehir yapılanmasında yer aldığı için cezaevinde.

Kendisi de yine PKK'ya yardım ve yataklıktan çeşitli aralıklarla cezaevine girdi, daha önce birçok kez işe alındığı belediyelerde güvenlik gerekçesiyle işten atıldı.

Bu arada Bağlar Belediyesi Eş Başkanı Leyla Ayaz’ın terör örgütüne ait yapılarda başkanlık, yöneticilik yaptığı iddiaları da daha önce kamuoyuna yansımıştı. Ayaz’ın terörist cenazelerini organize ettiği, katıldığı ve konuşmalar yaptığı ortaya çıkmıştı.