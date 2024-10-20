Aile hekimlerinden "tabutlu" miting! Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Taslağı'na tepki yükseldi

"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Taslağı" Ankara'da protesto edildi. Mitingde tabut taşıyan hekimler, "sağlık sistemimizi korumak için alanlardayız" dedi.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Başkent hekimlerin sloganlarıyla yankılandı. "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Taslağı"na karşı çıkıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen aile hekimleri Ankara'da büyük bir miting düzenledi. Hekimler, taslak metnin geri çekilmesini istiyor.

Aile hekimleri, basına yansıyan taslak metne tabutla tepki gösterdi. Hekimler, "Aile hekimliğinin ruhuna el-Fatiha" dediler.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'na bağlı olan dernekler mitingi adeta şenliğe çevirdi. Miting alanı Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza boyandı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Türkü Yağmur Nehir, "Bu meydanda toplanmamızın sebebi yalnızca mesleki haklarımızı savunmak değil, aynı zamanda sağlık sistemimizin onurunu korumak ve halkımızın hak ettiği nitelikli sağlık hizmetine kavuşmasını sağlamaktır. 85 milyon vatandaşımızın sağlığı Ata’mızdan bize emanet. Hekimlik sanatımıza kimsenin dokunmasına izin vermeyiz. Performansa dayalı bir kölelik sistemiyle tehdit edildiğimiz bu yönetmelik, yalnızca bizleri değil, halkımızın sağlığını da tehlikeye atacak. Bizler hastalarımıza bilimsel temellere dayalı özgürce sağlık hizmeti sunmak istiyoruz, sayılarla formüllerle değil." dedi.

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