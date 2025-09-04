Aile kurana milyarlık teşvik! Evlenecek ve çocuk sahibi olacaklara nakit destek verilecek

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2025 “Aile Yılı” kapsamında önemli bir adım atıldı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan 1+1 yıllık “Aile Dostu İş Yeri Projesi İş Birliği Protokolü” ile, çalışanlara yönelik tarihi nitelikte maddi teşvikler yürürlüğe girdi.

Ekonomim'e göre, bu proje ile özel sektör ve kamu ortaklığı çerçevesinde, evlilik ve çocuk yardımları sunularak aile kurumunun korunması, evliliğin teşviki ve nüfus artış hızına katkı sağlanması hedefleniyor. Projeye MÜSİAD üyesi 1.025 firmanın katıldığı belirtilirken, uygulamanın 300 bini aşkın çalışana doğrudan etki edeceği ifade edildi.

NET 3 ASGARİ ÜCRETLİK DESTEK DÖNEMİ BAŞLADI

İmzalanan protokole göre, MÜSİAD’a üye firmalar, çalışanlarına yönelik önemli bir teşvik sistemini uygulamaya koyuyor. Buna göre, “evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olan çalışanlarına ise 2 net asgari ücret tutarında maddi destek” verilecek.

Bu destekler yalnızca miktarlarıyla değil, vergiden muaf yapısıyla da dikkat çekiyor. Uygulamalar “193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/5. Maddesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80/b bendi” uyarınca gelir vergisi ve SGK priminden muaf olacak. Böylece işverenler tarafından yapılan ödemeler, herhangi bir kesintiye uğramadan çalışanlara doğrudan ulaştırılacak.

"AİLEYE YAPILAN YATIRIM, EN KARLI YATIRIMDIR"

Törende konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, projenin vizyonunu ve önemini şu sözlerle dile getirdi:

“Güçlü aile, güçlü toplumun temeli; güçlü toplum ise güçlü devletin sigortasıdır. İş dünyasının asli vazifesi sadece kâr üretmek değildir; aynı zamanda toplumun huzuruna ve geleceğine yatırım yapmaktır. Aileye yapılan yatırım, en kârlı yatırımdır. Gelin, işyerlerimizi aile dostu hale getirelim, bu protokolü imza ile sınırlı bırakmayalım; hayatın her alanına yayılan bir toplumsal seferberlik hâline getirelim.”

Çalışanların yaşadığı gerçek sorunlara değinen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Bazen bir çalışma arkadaşınızın gözlerinde ‘Eşim doğum yapacak, acaba yetişebilir miyim?’ telaşını görürsünüz. Ya da yeni evlenecek bir gencin ‘Acaba yuvamı nasıl kurarım?’ kaygısını hissedersiniz. İşte bugün burada atılan imza, o gözlerdeki kaygıyı sevince, o yüreklerdeki endişeyi huzura dönüştürecektir. Bir evin ocağında tüten huzur, bir milletin geleceğine yansıyan ışıktır.”

MÜSİAD Başkanı ayrıca, “projeye katılım sağlayan 1.025 firmanın; evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olan çalışanlarına ise 2 net asgari ücret tutarında maddi destek sağlayacağını” vurguladı. Bu kapsamda, çalışanlara “yaklaşık 1 milyar TL katkı sağlanmasının beklendiğini” ifade etti.

“Bu protokol, Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen ‘Aile Yılı’ vizyonunun sahadaki en güçlü uygulamalarından biridir. Kısa sürede 300 bini aşkın istihdam sağlayan 1.025 firmamızın bu protokole taraf olması, MÜSİAD camiası olarak aileyi ne denli önemsediğimizi göstermektedir. Bu firmalar, yeni evlenecek çalışanına 3 asgari ücret, yeni evladı olana ise 2 asgari ücret destek vererek, aileyi sadece sözle değil, fiilen de koruduklarını ortaya koymaktadır. Bu, iş dünyasının üretimden öte, toplumsal huzura da omuz verdiğinin en güçlü göstergesidir.”

"AİLE DOSTU EKOSİSTEM GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN TEMİNATIDIR"

Törende konuşan T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen bu projeyi önemli bir adım olarak değerlendirdi. Göktaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Her şeyden önce aile bireylerinin çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal yaşamı arasında bir denge kurmayı teminat altına almak zorundayız. Aile dostu ekosistem; toplumsal refahı, demografik istikrarı ve kuşaklar arası bağları destekleyen bütüncül bir sistemdir. Bu sistem, kamu-özel sektör iş birliğiyle güçlenir.”

Bakan Göktaş ayrıca, devletin aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarını hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

“Evlenecek gençlerimize ve çocuk sahibi olacak ailelere sunduğumuz desteklerle aile kurumunu daha dirençli kılıyoruz. Bugün imzaladığımız bu protokol, iş dünyasında aile dostu ekosistemin yaygınlaşmasına öncülük edecek. MÜSİAD ile hayata geçirilen bu örnek modelin tüm iş dünyasına yayılmasını temenni ediyoruz.”

“Aile Dostu İş Yeri Projesi”, yalnızca büyük şehirlerde değil, Anadolu’nun dört bir yanında da geniş karşılık buldu. Uygulamanın sahada güçlü bir sahiplenmeyle karşılandığı, toplumsal bir destek hareketine dönüştüğü bildirildi. Projenin temel amacı, aile kurumunu güçlendirmek, evliliği teşvik etmek ve ülkenin demografik yapısını desteklemek olarak öne çıkıyor.

1.025 firmanın dâhil olduğu bu protokol, doğrudan 300 bini aşkın çalışanı etkileyecek şekilde yapılandırıldı. Uygulama, hem ekonomik hem de sosyal anlamda çalışanlara büyük katkı sağlayacak.