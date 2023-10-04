Aile Sağlığı Merkezleri'nin Kira Sorunu

Binlerce kişiye hizmet veren aile sağlık merkezlerinin kapanması hem vatandaşı zora sokuyor hem de istihdamın azalmasıyla işsizliği tetikliyor. Aile hekimleri acil çözüm talep ediyor. Fahiş kira artışları sağlık sistemine de sıçradı. Aile sağlık merkezleri yüksek kiralar nedeniyle yer bulamıyor.

İstanbul'daki birçok aile sağlığı merkezinin şu anda deprem riski nedeniyle boşaltılması ya da tahliye edilmesi gerekiyor. Hatta İstanbul Aile Hekimleri Derneği'nin de bu konuda 100'e yakın davası var.