Doğa İle İç İçe Huzurlu Bir Yaşam

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yaşamımızda en çok konut tercihlerini değiştirdi. Doğaya ve yeşile özlemin artmasının yanı sıra çevreye uyumlu yatay mimari kentleşmeye de ilgi arttı. 15 yıldır yapı sektörüne, yeni bir soluk getiren Zeray İnşaat, Kocaeli’de inşaa edilen Dilasa Orman projesini tanıttı.



Yeşilin ve mavinin buluştuğu noktada huzur dolu bir yaşam vadeden projeyle Yuvacık Barajına 5 dk, Sapanca Gölü’ne 20 dk, Kartepe Kayak Merkezi’ne 25 dk da ulaşım sağlanabiliyor. 2 milyar 300 milyon lira yatırım değerine sahip Zeray Dilasa Orman Projesi 65 bin metrekare alanda inşaa edilirken bunun 45 bin metrekaresinde peyzaj ve sosyal donatılar bulunuyor. Çam ormanlarının içine inşaa edilen projenin yapım süreci devam ediyor. Teslimat tarihi ise 2024 yılının Aralık ayı olarak planlanıyor.