Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de yayımlandı! Başvuruların detayları da netleşti

Yeni evlenecek çiftlerin merakla beklediği Aile ve Gençlik Fonu’yla ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çiftlere verilecek 150 bin liralık faizsiz 2 yıl geri ödemesi olmayan krediyle ilgili ayrıntılar da kararda yer aldı. Çiftlerin, evlilik öncesi ve sonrasında sunulacak danışmanlık hizmetinden yararlanacaklarını taahhüt etmeleri gerekiyor.

15 Şubat günü başlayacak başvurular E-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. Pilot bölge olarak Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden başvurular alınacak.

Fona petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından elde edilen devlet gelirinin yüzde 20'si aktarılacak. Projelere göre fona aktarılacak miktarın yükselmesi de bekleniyor.