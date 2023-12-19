Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yargı Dizisini RTÜK'e Şikayet Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yargı dizisini RTÜK'e şikayet etti. Bakanlık bu hafta yayınlanan bölümün, çocukların psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği için şikayette bulunulduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yargı Dizisini RTÜK'e Şikayet Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir televizyon kanalında yayımlanan dizinin bir bölümünde, "bakanlığa bağlı çocuk bakım kuruluşlarında büyüyen çocukların istismar edildiği, kuruluşlarda görevli personelin organize suç örgütü üyesi olup çocukların istismarına zemin hazırladığı" iddiasının işlendiğinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, bu iddianın çocuğun yüksek yararı çerçevesinde milli ve manevi değerleri gözeterek, bilimsel veriye dayalı hizmet veren bakım kuruluşları ile buralardaki çocukların psikolojilerine zarar verebileceğinin değerlendirilmesi üzerine harekete geçildiği bildirildi.

Dizinin söz konusu bölümüne yönelik RTÜK'e verilen şikayet dilekçesinde, dizilerde işlenen konu ve olaylarda korunma altındaki çocukların örselenmesine sebebiyet verilmemesinin ve bakanlık hizmet, politika ve modellerine hassasiyetle yaklaşılmasının öneminin vurgulandığı kaydedildi.

Açıklamaya göre çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, bakanlığın tüm mecralarda çocuk haklarını savunduğu kaydedilen dilekçede, "Bakanlığımızın hizmetleri ve çocuklarımız hakkında olumsuz yayınlarla kamuoyunda infial yaratan bu gibi durumlar, toplumun vicdanını oldukça rahatsız etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın daha önce gazetecilere, RTÜK ile ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik işbirliği kapsamında yakın zamanda dizi yapımcılarıyla bir araya gelerek bu konulardaki hassasiyetlerini ifade edeceğini söylediği de hatırlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı # yargı dizisi # rtük
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