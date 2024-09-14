Aileler LGBT dayatmasına karşı yürüyor: "Dursun bu hayasızca akın"

Aileler LGBT'nin örgütlü dayatmasına ve propagandasına karşı birlik görüntüsü verecek. "Dursun Bu Hayasızca Akın" sloganıyla yola çıkacaklar.



Büyük Aile Platformu 15 Eylül'de "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş" düzenleyecek.

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Avukat Zühre Genişel, LGBT faaliyetlerini önleyici yasa gerektiğini vurguladı:

"Biz biliyoruz ki sonunda bu yasa çıkacak. Ama geç kalınmaması gerekiyor, ekranları başındaki vatandaşlar da harekete geçmeli."



İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık, herkesi saat 14'te Saraçhane'de yapılacak yürüyüşe davet etti:



"Milli şuur hepimizin ortak paydası. Büyük Aile Platformu’nda yüzlerce sivil toplum kuruluşu bir araya geldi. Amacımız, bu ülkenin geleceğinin daha iyi olması."