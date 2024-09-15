Aileler LGBT tehdidine 'dur' dedi: "Aile milli güvenlik meselesidir"

Büyük Aile Platformu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, aile yapısının ve toplumun karşı karşıya olduğu tehditler masaya yatırıldı. Mitingde, LGBT propagandası ve örgütlenmelerinin yasaklanması için hazırlanan yasa teklifi okundu ve Meclis'e harekete geçme çağrısı yapıldı.

DURSUN BU HAYASIZCA AKIN

Aile yapısının korunmasının bir milli güvenlik meselesi olduğu vurgulandı. Türk bayrakları altında toplanan kalabalık, LGBT dayatması ve propagandasına karşı tepkilerini dile getirdi. Etkinliğin bu yılki sloganı, "Dursun bu hayasızca akın" oldu.

Katılımcılara ilk olarak LGBT propagandalarının aileler üzerindeki olumsuz etkilerine dair yapılan röportajlar izletildi. Oyuncu Burak Haktanır konuşmasında, LGBT bireylere karşı bir hareket içinde olmadıklarını, asıl mücadelelerinin küresel bir baskı ve zorbalığa karşı olduğunu belirtti. Haktanır, "Biz bu durumun arkasındaki küresel akla ve terörizm niteliğindeki zorlamalara karşı duruyoruz" dedi.

Etkinlik sırasında, LGBT propagandasının yasaklanması için hazırlanan yasa teklifi okunarak, Meclis'e bu konuda adım atılması çağrısında bulunuldu. Ayrıca Filistin halkına destek mesajları da iletildi. Konuşmaların ardından katılımcılar, Saraçhane’deki Fatih Anıt Parkı’ndan Beyazıt Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.