Ajans adı altında fuhuş ağı! Bursa merkezli operasyonda 22 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları yüksek kazanç vaadiyle kandırarak fuhşa zorladıkları tespit edilen suç örgütüne baskın düzenlendi. 22 kişi gözaltına alınırken, 23 kadın kurtarıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Bursa merkezli 6 ilde suç örgütü kurarak yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, 23 mağdur kadın kurtarıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Örgüt Faaliyetleri Kapsamında Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına ilişkin geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

AJANS ADI ALTINDA FUHUŞ TUZAĞI

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, “ajans” adı altında kurulan yapının yüksek kazanç vaadiyle yabancı uyruklu kadınları Türkiye’ye getirdiği, Bursa’da örgütlenerek fuhuş organizasyonları düzenlediği tespit edildi. Kadınların fuhşa zorlandığı, taşımacılığını yapan şoförler ile kadınların barındırıldığı apart-otel işletmecilerinin de örgüt içinde yer aldığı belirlendi.

Örgütün A.Ç. tarafından kurulduğu, liderliğini E.Ç. ve K.A.’nın yaptığı, K.A., D.B. ve U.Ç.’nin ise yardımcılık görevini üstlendikleri saptandı. Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarını müşterilere “katalog” şeklinde gönderdikleri, uygunsuz siteler ve sosyal medya üzerinden müşteri buldukları, elde edilen gelirlerin bir kısmına el koydukları, banka hesaplarında ise fuhuştan elde edilen yüksek miktarda para trafiği olduğu ortaya çıktı.

23 KADIN KURTARILDI

Soruşturma kapsamında sabah saat 07.00 sıralarında Bursa merkezli olmak üzere Trabzon, İstanbul, Adana, İzmir ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 22 şüpheli yakalanırken, 9’u Türk vatandaşı, 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere 23 kadın kurtarıldı.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

fuhuş operasyonu
