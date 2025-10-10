Beşiktaş’tan kovulmuştu: Ole Gunnar Solskjaer’in yeni mesleği belli oldu!

Beşiktaş’ta beklenen performansı gösteremeyen Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, futbol sahalarına bu kez farklı bir görevle döndü. Deneyimli çalıştırıcı, yeniden maç analisti olarak UEFA bünyesinde çalışmaya başladı.

Beşiktaş’ın sezon başında yollarını ayırdığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeniden futbola döndü.

52 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı kulüpte beklentilerin altında kalan bir performans göstermiş ve Avrupa macerasının erken sonlanmasıyla birlikte görevine veda etmişti.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi eleme turunda Lausanne ekibine elenmiş, bu sonuç Norveçli hocanın görevden alınmasına neden olmuştu.

Solskjaer, kısa süren Türkiye serüveninin ardından bir süre dinlenmeyi tercih etti.

TEKRAR UEFA’DA GÖREVE BAŞLADI

Tecrübeli teknik direktörün yeni adresi ise bir kez daha UEFA oldu. Ole Gunnar Solskjaer, daha önce 2021-2023 yılları arasında UEFA bünyesinde “maç analisti” olarak görev yapmıştı.

Norveçli çalıştırıcının yeniden aynı göreve döndüğü öğrenildi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında oynanan Molde–Tottenham Hotspur karşılaşmasının analizini yapan Solskjaer’in hazırladığı rapor, UEFA tarafından resmi olarak paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ DÖNEMİ BEKLENENİ VEREMEDİ

Kariyerinde daha önce Cardiff City, Manchester United ve Molde FK takımlarını çalıştıran Solskjaer, 2025 yazında Beşiktaş’la anlaşarak Türkiye’ye gelmişti. Ancak Süper Lig’deki ilk haftalarda alınan sonuçlar beklentileri karşılamadı.

Beşiktaş, ligdeki kötü başlangıcın yanı sıra Avrupa’dan erken elenince yönetim, Norveçli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.

Solskjaer, daha önce yaptığı bir açıklamada maç analizine olan ilgisini şu sözlerle dile getirmişti: “Futbolun teknik detaylarını incelemek, sahadaki oyunu rakamlarla ve görüntülerle çözümlemek beni her zaman heyecanlandırdı. Maç analizi, teknik direktörlük kadar öğretici bir süreç.”

