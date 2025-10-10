İtiraz kabul edildi: Bayrampaşa'da başkanvekilli seçimi yeniden yapılacak

Yapılan itirazlar sonuç verdi. Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen başkanvekilliği seçiminin iptaline karar verildi. İlçe genelinde seçim yeniden yapılacak.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Bayrampaşa’da büyük yankı uyandıran Belediye Başkan Vekilliği seçimleriyle ilgili kritik bir karar aldı.

Mahkeme, CHP’nin kazandığı seçim sonucuna yapılan itirazı değerlendirerek, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Karara göre, kesin hüküm verilene kadar Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği görevi askıya alındı.

CHP’NİN ADAYI KURA İLE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLMİŞTİ

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından, meclis yeni başkanvekili seçimi için sandığa gitmişti.

Seçimde CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AK Parti’nin adayı İbrahim Akın eşit oy almış, sonuç kuraya kalmıştı.  

Kura sonucunda kazanan taraf CHP’nin adayı İbrahim Kahraman olmuştu. Ancak bu sonuç kısa sürede tartışma yaratmış ve AK Parti kanadı seçim sürecine itiraz etmişti.

Seçimin ardından AK Parti’nin adayı İbrahim Akın, sonucun iptali için İstanbul 8. İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Başvuruda, seçim sürecinde usule aykırılıklar olduğu ve oylama sürecinin mevzuata uygun yürütülmediği öne sürüldü.

Mahkeme, yapılan başvuruyu değerlendirerek, kesin karar verilene kadar seçim sonucunun yürütmesini durdurdu.

